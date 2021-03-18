Buna göre; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Türkiye'ye gelemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu konunun resmileşmesi halinde Fransa Profesyonel Futbol Ligi'ne alternatif bir çözüm sunacak. 4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyi planlayan Federasyon, Fransız yetkililerin cevabını bekleyecek.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Norveç-Türkiye maçı ev sahibi ülkede Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.



