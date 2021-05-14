Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis müdürlüğüne, başkent Paris’te cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Ortadoğu'daki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklamasını talimatı verdiğini belirtti.

2014’teki gösterilerde kamu düzenine ciddi tehdit oluştuğunu ifade eden Darmanin, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verildiğini kaydetti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi yapmayı planlıyordu.

Polis dünkü gösteriyi dağıtmıştı

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasaklamıştı.

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta gözaltına alınmış, saatler sonra serbest bırakılmıştı.

AA



