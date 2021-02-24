Magazin Fransız aktör Depardieu hakkında 'tecavüz' ve 'cinsel tacizden' soruşturma açıldı

Fransız aktör Depardieu hakkında 'tecavüz' ve 'cinsel tacizden' soruşturma açıldı

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Fransız aktör Depardieu hakkında 'tecavüz' ve 'cinsel tacizden' soruşturma açıldı

Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 02:20 Son Güncelleme:
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Fransız basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, 72 yaşındaki Depardieu hakkındaki "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla soruşturmanın 16 Aralık 2020'de açıldığı belirtildi. Haberlerde, Depardieu hakkında adli denetim kararı alınmadığı kaydedildi.

Fransız aktör hakkında 2018'de açılan ön soruşturmayla ilgili Haziran 2019'da takipsizlik kararı verildiği ifade edilen haberlerde ancak Haziran 2020'de Depardieu tarafından tecavüz ve cinsel tacize uğradığını öne süren 22 yaşındaki komedyen kadının yeniden suç duyurusunda bulunmasıyla konuyu takip etmesi için hakim atandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini, soruşturmanın kamuoyuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu komedyenin Ağustos 2018'de Lambesc semtindeki jandarmaya suç duyurusunda bulunmasıyla Depardieu hakkında ön soruşturma açılmıştı. Olayın 7 ve 13 Ağustos 2018'de Fransız aktörün Paris'teki evinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Fransa'da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika'ya taşınan Depardieu, 2013'te Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, 2018'de yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.

Sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı

Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Depardieu, Moliere'in Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.

AA

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