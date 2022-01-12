Ameliyat olmadan gençleşme işlemi yaptırmak isteyenlerin tercihi olan Fransız askısı yöntemi son zamanlarda popülerliğini daha da artırdı. Ünlü popçu Hande Yener Fransız askısı yaptırdığı anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ardından da pek çok kişi Fransız askısı nedir? Fransız askısını kimler yaptırabilir, etkileri nelerdir? tarzında araştırma yapmaya başladı…

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Fransız askısı son dönemlerde popülerliği artan ameliyatsız yüz germe işlemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntem ile içi polyester, dışı ise cilt dokusuyla uyumlu silikondan yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi sağlanıyor.

Bir adı da Fransız ip askısı olan bu işleme Fransa’da geliştirildiği için ‘’Fransız askısı’’ ismi verilmiştir. Bu yöntemde kullanılan ipler sayesinde, yüz bölgesindeki kırışıklıklar ve sarkmalar güvenli bir şekilde giderilebiliyor. Ayrıca Fransız askısında kullanılan malzeme, insan vücuduyla uyumlu olduğu için kısmi yüz felcinde de kullanılabiliyor.

Ameliyatla gerçekleştirilen yüz germe operasyonlarının alternatifi olarak bilinen Fransız askısı işleminin amacı ise yaşlanmanın da etkisiyle yüzde oluşan olumsuzlukları gidermek ve yüzde lifting etkisi oluşturarak genç görünmeyi sağlamaktır.

FRANSIZ ASKISINI KİMLER YAPTIRABİLİR?

Fransız askısı, ameliyat olmadan genç görünmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren yüz bölgesindeki hyalüronik asit ve kollajen miktarında azalma başlar. Bu ise ciltte kırışıklıklara neden olur. Eğer yeni oluşmaya başlayan kırışıklıklar kontrol altında tutulmazsa yüz bölgesinde derin kırışıklıklar ve sarkma gelişebilir. Bu nedenle Fransız askısı, 30 ila 65 yaş arasındaki hem kadınlar hem de erkekler için uygun bir yöntemdir.

FRANSIZ ASKISININ ETKİLERİ NELERDİR?

Fransız askısı yöntemi ile özellikle yüz bölgesinde birçok olumlu gelişme gözlenebilir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir.

Yüz ovali ortaya çıkar,

Yüzdeki kırışıklıklar azalır,

Medikal iplerin etrafında oluşan kollajen sayesinde cilt gençleşir,

Elmacık kemiğinin daha ön plana çıkmasıyla yüzde Hollywood yanağı etkisi belirir.

Çene kemiği daha belirgin hale gelir,

FRANSIZ ASKISI NERELERE UYGULANABİLİR?

Fransız askısı uygulaması, yüzün şu bölgelerine uygulanabilir:

Elmacık kemikleri,

Yüzün oval bölümleri,

Çene altı,

Boyun,

Yanaklar,

Kaşlar.

Aynı zamanda Fransız askısı,

Kollar,

Göğüsler,

Bacaklar ve

Kalçalara da uygulanabilir.

FRANSIZ ASKISI YÖNTEMİ KALICI MI?

Fransız askısı yönteminin kalıcılığının 5-10 yıl olduğu belirtiliyor.