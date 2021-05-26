Fransız astronot uzaydan Sahra Çölü’nün fotoğrafını paylaştı

ISS’te görevli Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını yayınladı.

Pesquet, Sahra’nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik” dedi.

​Pesquet’in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.