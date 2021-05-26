Fransız astronot uzaydan Sahra Çölü’nün fotoğrafını paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını paylaştı.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ISS’te görevli Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını yayınladı.
Pesquet, Sahra’nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik” dedi.
Pesquet’in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.