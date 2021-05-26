Bilim & Teknoloji Fransız astronot uzaydan Sahra Çölü’nün fotoğrafını paylaştı

Fransız astronot uzaydan Sahra Çölü’nün fotoğrafını paylaştı

Bilim & Teknoloji

Fransız astronot uzaydan Sahra Çölü’nün fotoğrafını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını paylaştı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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ISS’te görevli Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını yayınladı.

Pesquet, Sahra’nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik” dedi.

​Pesquet’in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.

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