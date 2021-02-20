Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nde lider Lyon ile aynı puana sahip ve bir maçı eksik. Lille için ligde işler çok iyi gidiyor ancak Avrupa Ligi'nde durum aynı değil.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Lille, Ajax'a kendi sahasında yenilip tur şansını zora sokmuştu. Lille, 2019 yılının sonlarında da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Ajax ile 2 maç yapmış, 2'sinde de yenilmişti. Fransız La Voix Des Sports sitesi, ''Lille için değişen bir şey yok, 18 ay içinde Ajax ile arasındaki farkı kapatamamış'' yorumunda bulunurken Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı da eleştiren yorumlar yapıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 62. dakikada oyundan alınan Yusuf Yazıcı için ''Bir saat oynadıktan sonra yedek kulübesine alındı. Türk futbolcu Prag ve Milano'da harikaydı ancak Ajax maçında kendi gölgesinde kayboldu. Sahada yok gibiydi'' sözleri kullanıldı.

Fransız basını, Yusuf Yazıcı hakkında şaşırtan yorumlarda bulunurken Milli futbolcunun bu sezon attığı gollerle takımını gruptan çıkarttığını çabuk unutmuşa benziyor. Ajax yenilgisini Yusuf Yazıcı'ya bağlamak isteyen Fransızlara Türk futbolcunun nasıl başarılara ulaştığını ve tek bir maçla sezonun tümünü unutmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

Lille formasıyla bu sezon toplam 28 maça çıkıp 13 gol ve 4 asist yaparak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz ay Fransa'da ''Ayın futbolcusu'' ödülüne layık görülmüştü. Fransa'da Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların arasından sıyrılarak bu ödülü alan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde de ortaya koyduğu performans ile kendisine hayran bırakmıştı.

Yusuf Yazıcı, önce Sparta Prag, ardından sadece 14 gün sonra bu kez Milan'a karşı 3 gol atmış ve bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

YUSUF'UN BAŞARILARI

Performansı ile manşetlerden inmeyen Yusuf, 2000/2001 sezonundan sonra Milan'a San Siro'da hat-trick yapan ilk futbolcu olmuştu. Yusuf Yazıcı'nın bu şovu öncesi Milan'a deplasmanda 3 gol atan son futbolcu 20 yıl önce Rivaldo olmuştu.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde de attığı 6 golle gol krallığı zirvesinde Benficalı Pizzi'nin hemen ardından 2. sırada bulunuyor. Milli futbolcu, Avrupa'da bu sezon maç başına 0.86 gol ortalaması tutturmuş durumda.

Fransız basını tek bir maçla Yusuf Yazıcı'ya karşı sert sözler kullanıp işin kolayına kaçarken Türk yıldızın gösterdiği performans, attığı goller ve kırdığı rekorlar apaçık bir şekilde ortada.



