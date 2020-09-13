Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye'ye tehditler savuran Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sert uyarıları, dış gündemi sarsmaya devam ediyor.

"Türk milletini karşınıza almayın"

Macron’un, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerini misliyle iade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamalarda Macron’u Türk milletiyle uğraşmaması yönünde uyardı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı açıklamalarda Yunanistan’ın Ege Denizi’nde devam ettiği provokatif hareketlere de değinen Erdoğan, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de devam ettiği yanlış ve düşmanca girişimlere son vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın sert uyarı niteliğindeki bu sözleri ise, Fransız ve Yunan medyasında oldukça ses getirdi.

Fransız medyası: Erdoğan Macron'u tehdit etti

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerini şu sözlerle ana sayfaya taşıdı:

Le Monde: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye ile kavga aramayın"

Le Figaro: Akdeniz'de gerginlik, Erdoğan, Macron’u “senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” diye uyardı.

Bfm Tv: Erdoğan Macron’u Türkiye ile kavga etmemeye çağırdı.

Yunanistan manşetlerde Fransa'dan geri kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa’ya yaptığı uyarılarla yakından ilgilenen Yunan medyası ise, Macron’un uyarılmasını gündeme getirirken, Erdoğan’ın Ege Denizi’ndeki adalara ilişkin ifadelerine de geniş yer verdi.

Capital: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye'ye karışmayın yoksa benimle kişisel bir sorununuz olacak"

To Vima: Erdoğan Macron’a yönelik tehditlerde bulundu, Yunanistan’ın yanlış yolu izlediğini söyledi.

Protothema: Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu... "Adalarda dolaşmayın"



