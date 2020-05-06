Fransız doktor Yves Cohen'in, "Fransa'da ilk vaka aralık ayında görüldü" ifadeleri büyük tartışma yaratmış ve dünya basınında manşet olmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Özlü Twitter hesabından, "Fransa’da aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak COVID-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım. Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü" paylaşımını yaptı.

Özlü açıklamasının devamında, "Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" dedi.

Fransız doktorun iddiaları

Paris yakınlarında çalışan bir doktor geçen yıl 27 Aralık tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Dr. Yves Cohen Fransız basınına, hastadan o sırada alınan sürüntü örneklerine şüphe üzerine yakında corona virüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.

Şimdi tamamen iyileşmiş olan 50'li yaşlarındaki hasta ise, virüsün yayıldığı bilinen yerlere gitmediğini, dolayısıyla hastalığı nasıl kaptığını hiç bilmediğini söylüyor. Bu, virüsün Fransa'ya daha önce düşünüldüğünden neredeyse bir ay önce ulaşmış olabileceği anlamına geliyor. Şimdiye kadar Fransa'daki ilk vakaların 24 Ocak tarihinde teşhisi konulan üç kişi olduğu düşünülüyordu.

Bunlardan ikisi salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bulunmuşlardı, üçüncü kişi ise onlardan birinin yakınıydı.





İlgili Haberler Fransız Bilim Konseyi uyardı: 17 milyon kişi ölüm riski altında



