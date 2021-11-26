Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Martinik Adası'nda yüzlerce çalışanın koronavirüs kısıtlamalarına karşı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar şiddet olaylarına dönüşünce yetkililer harekete geçti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Martinik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Martinik Valisi Stanislas Kazel, şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor ve polislerin çalışabilmesi amacıyla sakinlik sağlanana kadar 19.00-05.00 saatleri arasında Sokağa Çıkma Yasağı uygulanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Protestocular geçtiğimiz günlerde Fort-de-France kentinde çöp konteynerleriyle araçları ateşe vermiş, polis ve itfaiyecilere de ateş açılmıştı.

Adada 21 Kasım'da başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyordu.