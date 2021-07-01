Futbol Fransız oyuncuların aileleri tribünde tartıştı

Fransız oyuncuların aileleri tribünde tartıştı

Futbol

Fransız oyuncuların aileleri tribünde tartıştı

Fransa'nın İsviçre'ye sürpriz şekilde elenmesinin yankıları sürüyor. Maç esnasında yaşanan bir tartışmanın detayları henüz ortaya çıktı. Tribünde tartışan taraftarların Rabiot, Mbappe ve Pogba'nın aileleri olduğu anlaşıldı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 14:15 Son Güncelleme:
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Fransız basınında yer alan haberde, Adrien Rabiot’nun hem annesi hem de menajeri olan Veronique Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe’nin aileleriyle tartıştı. Anne Rabiot, oldukça gergindi ve oğluna haksızlık yapıldığını savundu. 

İsviçre’nin 3. golü sonrası topu kaybeden Pogba’ya sinirlenen Veronique, son penaltıyı kaçıran Mbappe’nin babasına da çattı. Rabiot, bir pozisyonda oğluna pas vermek yerine şut atan Mbappe'nin bu hareketini unutmadı. Mbappe son penaltıyı kaçırdıktan sonra babasına dönüp, "Umarım oğlunuza kızar ve daha az bencil olmasını söylersiniz" dedi. Tarafların, 20 dakika boyunca tartıştıkları bildirildi.


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