Fransız oyuncuların aileleri tribünde tartıştı

Fransız basınında yer alan haberde, Adrien Rabiot’nun hem annesi hem de menajeri olan Veronique Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe’nin aileleriyle tartıştı. Anne Rabiot, oldukça gergindi ve oğluna haksızlık yapıldığını savundu.

İsviçre’nin 3. golü sonrası topu kaybeden Pogba’ya sinirlenen Veronique, son penaltıyı kaçıran Mbappe’nin babasına da çattı. Rabiot, bir pozisyonda oğluna pas vermek yerine şut atan Mbappe'nin bu hareketini unutmadı. Mbappe son penaltıyı kaçırdıktan sonra babasına dönüp, "Umarım oğlunuza kızar ve daha az bencil olmasını söylersiniz" dedi. Tarafların, 20 dakika boyunca tartıştıkları bildirildi.



