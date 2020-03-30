Fransa, 17 Mart'tan beri corona virüs salgınının yayılmasın önlemek amacıyla sıkı karantina altında. İnsanların yalnızca yaşadıkları yere yakın olan marketlere ve hastanelere gitmesine ve mesafeyi korudukları sürece egzersiz yapmalarına izin var. Diğer tüm ülkeler gibi Fransız polisi de corona virüs acil hattı kurdu. Ancak acil hattına gelen mesajlar o kadar ilginçti ki polis artık bu aramaları ifşa etmeye karar verdi.

"Kocam hafta sonunu metresiyle geçirebilir mi?" "Bir yabancı atımı okşadı, corona virüs bulaştırma ihtimali var mı?"... Bu sorular, Fransız polisinin kurduğu corona virüs acil yardım hattına gelen sorulardan yalnızda ikisi.





Fransız jandarma ve askeri polis sözcüsü "İnsanlar her konuda arıyor çünkü sıkıldılar. Sadece konuşmak istiyorlar" dedi.

Dijon şehrinde, bir kadın yardım çağrısında bulunmak için acil hattını aradı. "Boşandıktan sonra birini bulmayı başardım. Ama evimden 25 kilometre uzakta yaşıyor. Bunu kilit altında nasıl yapabiliriz?" diye sordu.

Rhône polisi kendilerine gelen bir çağrı hakkında şunları söyledi:

"Kocasının her zamanki gibi hafta sonunu metresi ile geçirip geçiremeyeceğini bilmek isteyen oldukça çapkın bir çift vardı!"

Polis ayrıca aile içi şiddete yönelik aramaların da arttığını dile getirdi.

Başka bir polis AFP'ye verdiği demeçte, "Haberlerden sonra her gün bir çağrı akışı var. Sorulmayı hak eden sorular için ya da sadece kilit altındayken çöplerini alıp alamayacaklarını sormak için bile arıyorlar" dedi.









Polise, arayanlar arasında komşularının neler yaptığını söyleyen çağrılar da var.

Ardeche'den bir memuru insanların "Komşum birçok insanla sohbet ediyor ve karantinaya saygı duymuyor" veya "Komşularımda çok fazla insan var" gibi şikayetler için aradığını söyledi.







