Fransız sanatçı Imany İstanbul’a geliyor
Dünyaca ünlü soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluşmak için Türkiye’ye geliyor.
08 Eylül 2021, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
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Sanatçı, Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğinde 8 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlikte, "Voodoo Cello" adlı yeni albümündeki eserleri yorumlayacak.
Billie Holiday, Nina Simone ve Tracy Chapman gibi caz, soul ve folk müzikten beslenen Imany, ilk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazandı.
Sanatçı, "You Will Never Know" ve "Don’t Be Shy" adlı çalışmalarıyla dünya çapında üne kavuştu.
(AA)
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