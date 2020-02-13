Fransız tatil kenti: Biarritz

Avrupa'nın batısında bulunan, dünyanın en fazla ziyaretçi çeken ülkelerinden biri olan Fransa, tarihi Antik Galyalılara kadar uzanan ve daha sonra Cermen halklarının boylarından biri olan Frankların yerleşimiyle devam eden, köklü tarihinin izlerini günümüze taşıyan bir ülke. Manş Denizi, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Akdeniz'e kıyıları bulunan ülke, kuşkusuz ki deniz turizmiyle de öne çıkıyor. Ülkenin batı kıyıları Kuzey Atlantik Okyanusu'na bakıyor. Bu kıyılara bakan şehirlerin bir kısmı, Nouvelle-Aquitaine yönetim bölgesi içerisinde yer alıyor. Ülkenin en büyük yönetim bölgesi olan Nouvelle-Aquitaine'in şehirlerinden biri olan Biarritz de deniz turizmi için yoğun ziyaretçi çeken şehirler arasında bulunuyor. Muhteşem kıyıları her yıl tatilcilerle dolup taşıyor.

Biarritz’de ne yenir?

Bu lüks kasabada, Fransız yemeklerinin en lezzetlilerini yiyebileceğiniz restoranlar bulabilirsiniz. Sahil kenarında yer alan bu eski balıkçı kasabasında son derece lezzetli deniz ürünleri bulacaksınız. Eşsiz Fransız şaraplarının eşlik ettiği yemekleri bölgedeki pek çok lüks restoran ve barda tadabilirsiniz. Ayrıca burada yetişen istiridyeler son derece özeldir. Çorbasından, yemeğine hatta tatlısına kadar pek çok yemeği yapılmakta.

İstiridye ve midye

Deniz kenarındaki restoranlarda özenle yapılmış midye ve istiridyeli yemekler bölgenin favori lezzetlerinden.

Fines de Claire

Marennes-Oléron’da yetiştirilen, kabukları açılıp limonla servis edilen “Fines de Claire”leri denemeden dönmeyin. Bu istiridye türü Fransa’nın Atlantik kıyılarında yetişen özel bir tür. 1989 yılında etiketlenen ilk deniz ürünü olan Fines de Claire, daha az etli istiridye tercih edenler için. Bu istiridyeler, açık denizde yetişen istiridyelere göre kaliteli bir kabuk kazandıkları sığ kil havuzlarında birkaç hafta içinde yetişirler. Özellikle kasım ve mart aylarında üretilen bu istiridyeler coğrafi ürün etiketine de sahip.

Macaron iodé, Fines de Claire

Fransızların ünlü makaronu nu hiç istiridyeli yemediyseniz burada deneyebilirsiniz.

Soupe au pistou

Minestrone çorbasına benzeyen mevsim sebzeleri ile yapılan bir çorbadır. Fransızların bu lezzetli yemeğini de kentteki restoranlarda deneyebilirsiniz.

Barigoule

Enginar, soğan, tofu gibi malzemelerle yapılan bir enginar yemeği.

Atlantik kıyısında, İspanya sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Fransız tatil kenti Biarritz, 1950’lerde sörf modası yaygınlaşmaya başladığında popüler olmuştu. Ancak asıl parlak dönemini 19. yüzyılda yaşadı. Avrupa ve Rus soylularının 19. yüzyılın ortalarında keşfettiği Biarritz, III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenia de Montijo sayesinde popüler oldu. İmparatoriçe Eugenia, deniz kenarındaki Hôtel du Palais’i yaptırdıktan kısa bir süre sonra Biarritz popülerleşmeye başladı. Bir zamanlar Port Vieux (Eski liman) etrafında kurulu bir balıkçı kasabası olan kent, kaplıca ve deniziyle ünlü bir tatil beldesi hâline geldi. Bölgedeki casino’lar pek çok heyecanlı turisti buraya çekmekte.

Hôtel du Palais

Napolyon III'ün karısı Eugénie, 19. yüzyılın sonunda Hôtel du Palais'i yaptırdı. Grand Plage'un kuzey ucunda yer alan Hôtel du Palais’ı ziyaret edebilirsiniz.

Miramar Plajı

Plage Miramar, deniz feneri ile Hôtel du Palais'nin arasında yer alan plajdır. Burada deniz şartlarının sert oluşu nedeniyle sörf yapılmasına izin verilmez.

Deniz Feneri

Kentin en güzel manzarasını seyredebileceğiniz feneri gezmeyi unutmayın! Sahile ince demir bir köprüyle bağlı, üstünde heykel bulunan Rocher de la Vierge’den fenere doğru yürüyüş yaparken fotoğraf makinanızı yanınıza almaya unutmayın. Kıyıdaki yolu izleyerek falezlere ulaşabilirsiniz. Vardığınızda Grande Plage’ın kumları ve dalgaları yanı sıra fenerin pitoresk manzarası ile karşılaşacaksınız.

Grande Plage (Büyük Plaj)

Grande Plage, hem turistler hem de yerel halk arasında popüler olan bir plaj. Buradaki şifalı sulardan yararlanmak için çok sayıda insan bölgeye gelmekte. Biarritz'in kalbinde, alışveriş bölgelerine, barlara ve restoranlara yakın bir konumda. Grande Plage, kuzeydeki Hôtel du Palais ile güneydeki Bellevue Kongre Merkezi arasında yer almakta.

Plage Port Vieux (Eski Liman)

Bu küçük ama sevimli plaj Eski Liman'ın yanında yer almaktadır. Az dalgalı denizi sebebiyle yüzmek için ideal bir yerdir. Plage Port Vieux da kent merkezine yakın mesafede yer aldığından yerli halkın tüm yıl boyunca uğradığı bir yeridir.

Marbella Plajı

Plage Marbella, Plage de la Côte des Basques'in uzantısı güzel bir plajdır. Bu plaj sörfçüler arasında son derece popüler. Biarritz’in Bask sahilleri Avrupalı sörfçülerin uğrak yeri. Deneyimli sporcular çoğunlukla Plage Marbella’yı tercih ediyor. Uzun bir merdivenle inilen sahilde sörf yapan profesyonellerin arasına katılabilirsiniz. Daha sakin bir plaj arıyorsanız diğer plajları tercih etmelisiniz. Bu plajdaki dalgalar arasında yüzmek pek kolay olmayacak.