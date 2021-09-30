Bilim & Teknoloji Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi

Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi

Bilim & Teknoloji

Fransız üretici 2 kişilik elektrikli aracı Türkiye'ye getirdi

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan 'Ami' isimli otomobili kullanmak için Türkiye'de ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

30 Eylül 2021, Perşembe 08:01 Son Güncelleme:
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Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için, 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.

Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin Euro seviyesinde.

Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

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