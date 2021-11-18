Neslihan Atagül Doğulu, Novelan TV’de yayınlanan ‘Kara Sevda’daki performansı ile Fransa’da geniş bir hayran kitlesine kavuştu.

ADAYLAR ARASINDAKİ TEK TÜRK KADIN OYUNCU

Öyle ki, Fransa’da bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Soap Awards ödüllerinde ‘En iyi Uluslararası Oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi. Neslihan adaylar arasındaki tek Türk kadın oyuncu.







