Fransızlar Neslihan Atagül'ü konuşuyor
Neslihan Atagül Doğulu Soap Awards Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Oyuncu” adayları arasına giren tek Türk Kadın Oyuncu oldu.
18 Kasım 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Neslihan Atagül Doğulu, Novelan TV’de yayınlanan ‘Kara Sevda’daki performansı ile Fransa’da geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
ADAYLAR ARASINDAKİ TEK TÜRK KADIN OYUNCU
Öyle ki, Fransa’da bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Soap Awards ödüllerinde ‘En iyi Uluslararası Oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi. Neslihan adaylar arasındaki tek Türk kadın oyuncu.
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