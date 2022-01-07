ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Natalie, "Mostaccioli" adını verdiği kediyi iki yıl önce ağustosta evinin bahçesinde yağmurdan ıslanmış bir halde bulmuştu. Yanında üç tane de kardeşiyle bulduğu yaklaşık bir yaşındaki kediyi evine alıp besleyen Natalie, daha sonra hayvanı bir barınağa bırakmak yerine sahiplenmeye karar verdi. Natalie, Mostaccioli için bir Instagram sayfası da açtı.

Mostaccioli büyüdükçe dudağının üzerindeki siyahlık daha da belirgin hale geldi ve adeta bir bıyığa dönüştü.

Sosyal medya kullanıcıları, "siyah bıyıklı" kediyi Freddie Mercury'ye benzetti.

Bir kişi, "Eğer Freddie Mercury kedi olsaydı…" diye yazarken, başkası da "Freddie Mercury?? Öldüğünü sanıyordum?" ifadelerini kullandı.

Natalie, kedinin kırmızı şapkalı bir fotoğrafını da paylaşarak Mostaccioli'nin ünlü video oyunu kahramanı Mario'ya benzediğini söyledi.

Mostaccioli'ye evde arkadaşlık eden Izanami adlı bir kedi daha var.

Mostaccioli'nin diğer kardeşleri de başkaları tarafından sahiplenildi.

Gerçek adı Farrokh Bulsara olan Mercury, 24 Kasım 1991'de AIDS'e bağlı zatürre nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Independent Türkçe