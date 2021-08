Beyazperde'nin haberine göre, geçtiğimiz hafta sonunu da lider kapatan Free Guy, geçtiğimiz üç gün 18,790,000 dolar hasılat elde etti. Toplamda ise 60 milyon dolara ulaştı. Listenin ikinci sırasında Paw Patrol yer aldı ve 13,000,000 dolar hasılat elde etti. Üçüncü sırada 6,230,000 dolar hasılat elde eden aksiyon filmi Jungle Cruise yer alırken, dördüncü sırada 5,050,000 dolar hasılatla devam filmi Don't Breathe 2 bulunuyor. Beşinci sırada yer alan filme gelince karşımıza biyografi filmi Respect çıkıyor ve hafta sonu hasılatı 3,810,742 dolar olarak kayıtlara geçti.

Listenin altıncı sırasında DC filmi The Suicide Squad var. Filmin hafta sonu hasılatı 3,410,000 dolar oldu. Yedinci sırada açılış haftasını yaşayan filmlerden biri olan The Protege yer aldı. Film, ilk üç gününde 2,935,000 dolar hasılat elde etti. Sekizinci sırada da açılış hafta sonunu yaşayan bir film var: The Night House. Film, üç günde 2,869,000 dolar hasılat yakaladı.

Listenin dokuzuncu sırasında Hugh Jackman'lı The Reminiscence, 2,000,000 dolar hasılatla açılış yaptı. Filmin üst sıralarda yer alması bekleniyordu. Listenin 10'uncu sırasında Black Widow bulunuyor. Filmin hafta sonu hasılatı ise 1,157,000 dolar.

FREE GUY KONUSU

Free Guy, açık dünya oyunu olan Free City'de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıra dışı hikayesini konu ediyor. Guy, rutin bir hayat süren ve bir bankada memur olarak çalışan genç bir adamdır. Bir gün genç adam, Free City adında acımasız bir açık dünya oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Bu keşif onun hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Artık kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırları olmayan bu dünyada hayatta kalmak ve diğer karakterleri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.