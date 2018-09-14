Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşadı

Şanlıurfa Siverek'te özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi gören sürücü adayı, fren yerine gaza basınca otomobil 3 metrelik duvardan uçtu

14 Eylül 2018, Cuma 09:48 Son Güncelleme:
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Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşadı

Şanlıurfa Siverek'te özel sürücü kurslarına ait eğitim alanında direksiyon dersi alan sürücü adayı, otomobili park etmek isterken fren yerine gaza bastı.

KALDIRIMA ÇIKIP DEMİR ÇİTLERİ KIRDI

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp demir çitleri kırarak 3 metrelik duvardan otogar bahçesine düştü. Duvarda asılı kalan otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü kursu sahipleri otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)

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