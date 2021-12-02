Türkiye Fren yerine gaza basınca uçurumdan düştü!

Fren yerine gaza basınca uçurumdan düştü!

Türkiye

Fren yerine gaza basınca uçurumdan düştü!

İstanbul Kağıthane’de fren yerine gaza basan sürücü, uçurumdan düştü. Panik yaşayan sürücü, itfaiye tarafından aracından çıkarıldı. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü kardeşinin aracına bindi.

02 Aralık 2021, Perşembe 13:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu ana okuluna bırakan Pelin Gündoğdu, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca otomobiliyle uçurumdan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin içinde şok geçiren sürücüyü çıkararak sağlık ekibin teslim etti. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü kardeşinin aracına bindi.



"BEN KAZA YAPTIM NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Kaza yapan sürücünün kardeşi Mert Kerem Gündoğdu " Otomobil park halindeydi. Çıkmaya çalışıyor. Yanlış bir manevra yapıyor. Sonra araç aşağıya uçuyor. Devrilme falan olmadığı için yaralanma yok. Araç hızlanmış sonra da arabayı kontrol edememiş. Biz itfaiyeden daha önce geldik. Yaralı değildi. Ablama araçtan çıkmasını söyledik. O da çıktı. Sonra yukarıya çıktık. Ablam önce bizi arayarak 'Ben kaza yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Panik içindeyim Bu araç devrilecek mi? Aşağıya mı gidecek? Bilmiyorum' dedi. Biz onu sakinleştirmeye çalıştık. Allahtan bir şey olamadı" şeklinde konuştu.

 Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı