Türkiye Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Sürücü ağır yaralı

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Sürücü ağır yaralı

Türkiye

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı! Sürücü ağır yaralı

İstanbul Arnavutköy'de yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu şoför koltuğunda sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

28 Aralık 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyonet, 3 otomobil ve park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Kamyonetin Şoförü Şerafettin Çalışkan ise aracın koltuğunda sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Çalışkan'ı, sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışkan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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