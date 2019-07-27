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Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, freni boşalan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Hasan Ali Gürsoy (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

27 Temmuz 2019, Cumartesi 00:46
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Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Hasan Ali Gürsoy yönetimindeki minibüs, iddiaya göre frenin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. 

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, minibüsten dışarı fırlayıp, aracın altında kalan sürücü Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Can Sarıca, Osman Poduk, Metin Görünmez, Yunus Emre Başdoğan ve Yunus Yorulmaz ise yaralandı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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