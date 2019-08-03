Freni boşalan otomobil asılı kaldı! Kaputa basarak kurtardılar

Karabük'te pazarda annesi ve çocukları ile birlikte alışveriş yapan Gamze A., otomobiliyle evine dönüyordu. RampayI çıktığı sırada bir anda geri geri kayan otomobil, demir kapı ve korkulukları kırarak 10 metre yükseklikte bulunan bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı.

KAPUTA BASARAK KURTARDILAR

Gürültüye duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, asılı kaldığını gördükleri otomobildeki sürücü Gamze A. ve annesi Emine A. ile 9 yaşındaki Arda A. ve 4 yaşındaki Zümra A.’yı kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar otomobilin kaputuna basarak önce çocukları ardından ise sürücü ve annesini araçtan çıkardı. Yaşanan olay üzerine bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri geldi. Otomobil ise olay yerine gelen ekiplerce halat bağlanarak kurtarıldı.

'ANNESİNİN KUCAĞINDAN İNMEDİ'

Otomobil sürücü Gamze A., rampa yukarı çıkarke frenlerinin boşladığını ve bir anda geri kaçtığını söyledi. Anne Emine A. ise bayırda oldukları için aracın bir anda geri geldiğini kaydederek, "Pazardan eve gidiyorduk. Vatandaşlar aracın üzerine basarak bizi dışarı çıkardı" dedi.

Yaşanan kazadan dolayı korkan 4 yaşındaki Zümra annesinin kucağından bir dakika olsun ayrılmadı.

BALKONDA UYUYORDU

Öte yandan aracın askıda kaldığı apartmanın birinci katındaki balkonunda yattığı sırada ölümün kıyısından dönen üniversite öğrencisi Ali Mızrak, gürültüyle bir anda yerinden fırladığını ve çok korktuğunu söyledi.

Mızrak, "Yatıyordum, sabah bağırarak uyandım. Çocuklar ağlıyordu. Ben de çok korktum. Hemen dışarı çıkarak yardıma koştuk. Bir daha balkona çıkmam" dedi.

İHA