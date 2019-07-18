Freni boşalan TIR 5 araca çarptı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Nazlıoğlu (48) yönetimindeki 06 BBF 462 plakalı, izolasyon malzemesi yüklü TIR'ın Çankaya Mahallesi Nilgün Sokak’ta rampa yukarı seyir halindeyken arka tekerleklerinden biri kilitlendi.

Bunun üzerine TIR'ı durduran Nazlıoğlu, arızayı tamir etmek için aracın altına girerek çalışmaya başladı. Tamir sırasında freni boşalan TIR, rampa aşağı hareket etti ve park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan 5 araçtan 2’si kullanılamaz hale gelirken, TIR'ın üzerinde bulunan izolasyon malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, trafiğin aksamasına neden oldu. Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı. AA