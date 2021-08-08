Futbol Frey, Fenerbahçe'de attığı toplam golü tek maçta attı

Frey, Fenerbahçe'de attığı toplam golü tek maçta attı

Futbol

Frey, Fenerbahçe'de attığı toplam golü tek maçta attı

2018 yılında Fenerbahçe'nin Zürih'ten 2.6 milyon euro'ya aldığı Michael Frey, burada bekleneni verememişti. Daha sonra Belçika'ya kiralanan Frey, bu sezon başında ise Royal Antwerp'e satıldı. Frey, bugünkü hazırlık maçında tam 5 gol attı.

08 Ağustos 2021, Pazar 17:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz temmuz ayında 2 milyon euro'ya Royal Antwerp'e sattığı Michael Frey, oradaki kariyerine iyi başladı.

Frey, hazırlık maçında Royal Antwerp formasıyla Standard Liege ağlarına 5 gol bıraktı. Maçı Antwerp 5-2 kazanırken Frey 70. dakikada oyundn alınırken alkış yağmuruna tutuldu.

İsviçreli oyuncu Fenerbahçe kariyerinde 24 maça çıkıp 5 gol atmıştı.

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