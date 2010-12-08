Kültür & Sanat Frida Kahlo İstanbul'a geliyor

Frida Kahlo İstanbul'a geliyor

Kültür & Sanat

Frida Kahlo İstanbul'a geliyor

Pera Müzesi, 20. yüzyıl sanatının Meksika ve dünyadaki en çarpıcı figürlerinden Frida Kahlo ve Diego Rivera çiftinin, 40 eserine 23 Aralık'tan itibaren ev sahipliği yapacak

08 Aralık 2010, Çarşamba 16:56 Son Güncelleme:
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Eserleriyle olduğu kadar, sıra dışı ve tartışmalı yaşamlarıyla fırtınalı ilişkileriyle ilgi çekerek, sinema ve edebiyat dünyasına da ilham veren, Meksika kültürüne damga vuran eserleriyle 20. yüzyılın efsane çifti haline gelen Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın eserleri, Türkiye’de ilk kez Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde sergilenecek.

Jacquesve Natasha Gelman’ın koleksiyonunda yer alan, Meksika’nın ulusal kültür varlıkları envanterine kayıtlı ve Meksika dışında çok az sayıda sergilenen çiftin en önemli eserlerinden oluşan 40 yapıt, 20 Mart 2011’e kadar ziyarete açık kalacak.

Sanatseverleri, duyulduğu ilk andan itibaren heyecanlandıran, Berlin ve Viyana’da düzenlenen ve 2010 yılına damgasını vuran Frida Kahlo Retrospektifi’nin en gözde Kahlo yapıtlarının yanı sıra Diego Rivera’nın eserlerinin de yer aldığı serginin küratörlüğünü ise Dr. Helga Prignitz-Poda üstlendi. 

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