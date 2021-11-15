Frida Kahlo: Şöhreti, hüznü ve astrolojik göstergeleri

Altı ay önce bacağımı kestiler… Hâlâ intihar etme arzusu taşıyorum. Ama beni Diego engelliyor, çünkü zannedersem gösteriş açısından bana ihtiyacı olabilir... Yaşamım boyunca böyle acı çekmedim. Biraz daha bekleyeceğim…

6 Temmuz 1907 Meksika doğumlu Kahlo, bu sözlerinin ardından 6 ay kadar sonra, resmi kayıtlara intihar olarak geçilmesinin istenmediği söylenegelen ölümüyle, 13 Temmuz’da 47 yaşında hayata veda etmiştir.

Toplum hafızasında Frida, stili, oto portreleri ve Diego’yla olan acıtıcı ve derin aşkıyla yer almıştır. Yaşamının detayları hem kendi yazdıkları hemde yakın çevresinin aktardıklarıyla kitap, film gibi birçok popüler kültür ürünlerine dönüşen Frida böylece, şöhretli sanat yaşamı, nüfuzlu eşi, özgün imajı ve üretimin yanı sıra, hastalıkları, sakatlıkları, ameliyatları, acıları ve aldatılışlarıyla da tanınmıştır.

O, sanki şöhretin ve hüznün birbirini sürekli üretmeye devam ettiği bir yaşamın başrolüdür; Peki, Frida’nın şöhretini ve hüznünü, doğum anı haritasında okuyabilmemize imkân veren astrolojik göstergeler neler olabilir?

Robert Zoller, ün & tanınma konusundaki astrolojik göstergeler için, bir kişinin doğum anında, Güneş’in 10 ya da 11. evde olmasının tanınmak için en avantajlı konumlardan biri olduğunu, aynı zamanda Güneş’in kişinin haritasındaki tepe noktasıyla açısı olmasının da tanınmak açısından güçlü bir gösterge olduğunu söylemiştir.

Frida Kahlo’nun doğum haritasında, kendisini temsil eden (yükselen yöneticisi) Güneş, 11. evde ve tepe noktasıyla olumlu açı halindedir, astrolojik anlamda birincil şöhret göstergelerinin tamamına haritasında sahip olan Kahlo, dünya çapında ün kazanmıştır.

Güneş’ten sonra bakılması gereken, 10. ev ve tepe noktasıdır, burası kişinin toplumda görünür olma yollarını ve sosyal statüsünü anlatır. Frida Kahlo’nun 10. ev girişi Boğa ve yöneticisi Venüs’tür. Kişinin sosyal statüsünü ve mesleğini Venüs temsil ettiği zaman işaret ettiği potansiyellerden bazıları şöyledir; oyuncu, ressam, müzisyen, tasarımcı, sanatçı…

Frida’nın meslek ve sosyal statü göstergesi olan Venüs, haritanın 10. evinde çok güçlü bir yerleşimde ve yükselen noktasına sıkı bir açı yapıyor. Böylece Frida’nın ressam kimliğini anlamanın yanı sıra Frida’nın neden sürekli kendi resimlerini yapmaya çekildiği sorusuna da bir cevap buluyoruz. Yükselen derecesi, kişinin dışarıya nasıl göründüğünü -imajını- anlatır, Venüs’ün sıkı bir üçgen açı yaptığı yükselen derecesi Frida’nın sıra dışı imajını hayatı boyunca resmedişinin astrolojik anlatımıdır.

Astrolojide sabit yıldızlar, feleklerden sonra gelen kattadırlar, gezegenlerle kavuştukları durumda, her sabit yıldızın gezegenin doğasına kattığı olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Sirius Yıldızı’nın Güneş ile kavuşum etkileri şöyledir: …büyük başarı, ün ve yetki, refah ve iyi bir evlilik fakat tüm bunlarla birlikte zor durumlar ve riskler…

Gerçekten de Frida Kahlo’nun kendisini temsil eden Güneş’in birleştiği Sirius yıldızı ona büyük başarı, ün ve refah, prestijli bir evlilik de getirmiştir ancak bunlarla birlikte gelen zorluklar sıradan zorluklar olmamıştır. Özellikle evliliğinde yaşadığı sıra dışı zorlukları şu cümlelerle anlatmıştır; …ayrıca bir kürtaj geçirdim; bu kez doktorlar, kanallarımın bir çocuğunki gibi gelişmemiş olduğu, bebeğin büyümesinin mümkün olmadığı teşhisini koydular. Diego, sırtına yüklediğim tıbbi masraflardan yakınıyordu… Üstelik Diego, sanki başka kadın kalmamış gibi küçük kardeşim Christina’ya gitmişti. Bu benim yarama bıçak sokmak gibiydi, çünkü Christina benim parçam gibiydi ve benden daha iyi durumdaydı. **Christina’nın göstergesi [3. ev yöneticisi] Venüs’e, Diego’nun göstergesi [yedinci ev yöneticisi] Satürn’ün 8. evden (skandal, kriz, tutku, cinsellik, acı, keder, tehlike vb.) gelen kare açısı, ikisi arasındaki ilişkiyi de doğrular.**

Firmicus Maternus’a göre bir kişinin şartlara esaretini ya da zorlu koşullarını gösteren işaretlerden biri, ışıkların zarar görmüş olmasıdır. Işıklar Güneş ve Ay’dır. Zarar görmenin kriterlerinden bazıları Mars ve Satürn ile irtibatta olmak, Güney Ay düğümüyle kavuşumda olmaktır.

Frida Kahlo’nun haritasında kendisini temsil eden Güneş, sıkı bir açıyla retro durumdaki Mars’la karşıtlık yapmaktadır ve Mars, Uranüs ile birleşmektedir, ek olarak Güney Ay düğümü ile uzak bir açıyla kavuşum halinde olması zarar görme kriterlerini fazlasıyla karşılamaktadır. Mars, kazalar, yaralanmalarla ilgilidir, Uranüs ise ani beklenmedik şeyleri anlatır, Mars Uranüs kavuşumunun Güneş (Frida) ile yaptığı kuvvetli karşıtlık, geçirdiği korkunç ve beklenmedik kazayı temsil etmektedir. Diğer yandan Işıklardan ikincisi olan Ay (aynı zamanda Güneş’in yöneticisidir) haritada tepe noktasında yüksek bir yerleşimdedir ve 8. evde (krizler evi) yerleşmiş Satürn ile irtibattadır. Bu açının 8. evden gelmesi, Frida’nın kendi anlatımındaki gibi yarasına (Ay, hassasiyetlerimiz) bıçak sokan bir eşi (Satürn, 7. ev yöneticisi), yani Diego’yu temsil eder.

Ve Frida, sırtı ve yüreği oklarla yaralanmış bir geyik bedeniyle resmettiği oto portresini hediye ettiği arkadaşlarına verdiği notun bir dizesinde şöyle yazmıştır; hüzün tüm resimlerime yansımıştır…