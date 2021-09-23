Kültür & Sanat Frida Kahlo'nun otoportresi açık artırmaya çıkıyor

Frida Kahlo'nun otoportresi açık artırmaya çıkıyor

Kültür & Sanat

Frida Kahlo'nun otoportresi açık artırmaya çıkıyor

İngiliz Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:59 Son Güncelleme:
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Sotheby's Müzayede Evi, Frida Kahlo'nun otoportresinin rekor fiyata alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı. Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, Frida Kahlo'nun kocası Diego Rivera'nın da yer aldığı bir otoportresinin New York'ta düzenlenen müzayede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı. 1949'da yapılan "Diego y yo" (Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kahlo’nun 2016’da satışa sunulan “Ormanda İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen açıklamada, sanat eserinin kasım ayında yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre "Diego y yo" en son 1990'da Sotheby's'de 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Tabloda, Rivera'nın yüzü Frida'nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedilmiş. Sotheby's'in kasım ayında New York'ta düzenleyeceği müzayeden önce ise tablo, 22-25 Ekim tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da sergilenecek.


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