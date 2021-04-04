Friends özel bölümü için çekimler başlıyor

Beyazperde'nin Variety'den aktardığı habere göre, Covid-19 salgını nedeniyle geciken bir başlangıcın ardından, merakla beklenen Friends özel buluşması nihayet 5 Nisan haftası sete giriyor. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry, HBO Max özel bölümü için yeniden tam kadro halinde bir araya gelecek.

Oyuncuların yeniden buluşması, ilk olarak 2020'nin başlarında, Koronavirüs krizinin tüm film ve TV prodüksiyonlarını durdurmasından sadece haftalar önce resmiyet kazanmıştı. Hatta, HBO Max, açılış lansmanı için bu bölümü ön planda kullanacaktı. Geçen yıl çıkan haberlere göre, yıldızların her biri özel bölümde oynamak için en az 2,5 milyon dolar alacak.

Yayın haklarının yeni sahibi WarnerMedia'nın orijinal dizinin hakları için 400 milyon dolardan fazla para ödediği bildirildi. İlk olarak mart ayında gerçekleşmesi beklenen çekim tarihi ertelendi, WarnerMedia yöneticileri o zamanki WarnerMedia Entertainment başkanı olan Bob Greenblatt'le yaz sonuna kadar projeyi bitirmeyi ve HBO Max açılışına yetiştirmeyi amaçlamıştı.

Özel bölüm, Burbank, Kaliforniya'daki Warner Bros. Studio'nun lotunun orijinal Friends bölümlerinin de çekimlerinin yapıldığı Stage 24'da gerçekleşecek. Ben Winston'ın yönetmenliğini ve yönetici yapımcılığını üstlendiği Friends özel bölümünün yapımcıları Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane'den oluşuyor.



