Friends yıldızı Matthew Perry, anılarını kitap haline getirecek

Friends dizisinde Chandler Bing karakteriyle ünlenen Matthew Perry, hayatını kaleme alıyor. Perry, kitabında kariyerinde önemli bir yere sahip olan Friends dizisinin perde arkasında neler yaşandığına ve uzun bir süre tedavi gördüğü bağımlıkla ilgili sorununa odaklanacak.

2022'DE ÇIKMASI BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre, Perry, 1997’de ve ardından 2001’de rehabilitasyona girmiş verdiği bir röportajda, "Sanırım üç yılını hatırlamıyorum" demişti.

Perry’nin kitabını 2022 sonbaharında çıkması planlanıyor.