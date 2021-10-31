Friends yıldızı Matthew Perry, anılarını kitap haline getirecek
Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, dizinin perde arkasını ve yaşadığı madde bağımlılığını anlatacak bir kitap çıkaracağını duyurdu.
31 Ekim 2021, Pazar 13:21 Son Güncelleme:
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Friends dizisinde Chandler Bing karakteriyle ünlenen Matthew Perry, hayatını kaleme alıyor. Perry, kitabında kariyerinde önemli bir yere sahip olan Friends dizisinin perde arkasında neler yaşandığına ve uzun bir süre tedavi gördüğü bağımlıkla ilgili sorununa odaklanacak.
2022'DE ÇIKMASI BEKLENİYOR
NTV'de yer alan habere göre, Perry, 1997’de ve ardından 2001’de rehabilitasyona girmiş verdiği bir röportajda, "Sanırım üç yılını hatırlamıyorum" demişti.
Perry’nin kitabını 2022 sonbaharında çıkması planlanıyor.
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