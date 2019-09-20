Joey Tribbianı

Joey deyince akıllara elbette pizza, yemek, oburluk geliyor. Joey, yemeğini paylaşmayan biriydi. Şu an hala bir yerlerde yemeğini paylaşmıyor olabilir. Google'a Joey Tribbiani yazınca çıkan pizzaya tıklayıp sürprizi görebilirsiniz.

Chandler Bing

Chandler'ın evde beslediği ördek ve civcivi herkes hatırlar. Google'a Chandler Bing yazınca çıkan meşhur televizyon koltuğuna tıklayarak ne çıktığını görebilirsiniz. Ayrıca ekibin en kendine has insanı olan ve dizi sonrası çok ciddi sorunlar yaşayan Matthew Perry, 25'inci yıldönümünü kendine has bir paylaşımla andı.





Ross Geller

Ross Geller, pardon, Profesör Ross Geller'in yeni evine taşınırken satın aldığı koltuğu dairesine çıkarma hikayesini herkes biliyor. Google Ross Geller yazarak Ross ve koltuğunun başına gelenleri görebilirsiniz. 'Pivot!'

Monica Geller

Google'a Monica Geller yazınca ne çıkacağını tahmin etmek zor değil. Bez görseline tıklayarak olacak görebilirsiniz. Ekran mis gibi olacak. Güle güle kirletin.

Phoebe Buffay

Dizinin sırlarla dolu karakteri Pheebs'in meşhur Smelly Cat'ini bir kez daha dinlemek isteyenleri Google'a alalım. Gitara tıklayarak sürprizi görebilirsiniz.

Rachel Green

Dizinin yayınlandığı döneme damgasını buran 'Rachel Green saç modeli' Google'ın da Rachel'ı tanımlarken baz aldığı detay oldu. Küt saç görseli sizi sürprize götürecek.

'Friends sözlüğü'

Son olarak Google'a 'Friends glossary' yazarak dizinin hafızalara kazınmış kült kelimelerine ulaşabilirsiniz.





posta.com.tr/Turcel Orman