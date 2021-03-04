Magazin Friends'in Ross'u David Schwimmer, özel bölümü ne zaman çekeceklerini açıkladı

Friends'in Ross'u David Schwimmer, özel bölümü ne zaman çekeceklerini açıkladı

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Friends'in Ross'u David Schwimmer, özel bölümü ne zaman çekeceklerini açıkladı

Efsane sit-com dizisi Friends'te Ross Geller karakterini canlandıran David Schwimmer, beklenen özel bölümünün çekimine gelecek ay başlayabileceklerini söyledi.

04 Mart 2021, Perşembe 14:35 Son Güncelleme:
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The Independent'ta yer alan habere göre, David Schwimmer geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen Friends özel bölüm çekimiyle ilgili detayları açıkladı. Schwimmer "Bir ay sonra Los Angeles'a gideceğim çekim içi. Yani sonunda çekimleri güvenli bir şekilde yapabilmenin yolunu bulduk" dedi. 

2004 yılında biten 10 sezonluk Friends dizisinin başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow ve Schwimmer yer alıyordu. 

'KARAKTERLERİMİZİ YENİDEN OYNAMAYACAĞIZ'

Lisa Kudrow, özel bölümle ilgili yaptığı açıklamada "Karakterlerimizi yeniden oynamayacağız. Senaryoyla ilerleyecek bir şey değil. 2004'ten bu yana ilk kez kameralar karşısında bir araya geliyoruz" demişti. 

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