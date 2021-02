Screen Rant isimli sitenin aktardığı habere göre, THR'ye açıklamalarda bulunan yönetmen Michael Lembeck, Friends'ın 2. sezonunda Jean Claude Van Damme'ın rol aldığı "The One After The Superbowl" bölümünde rahatsız edici anlar yaşandığını söyledi.

Van Damme'ın birlikte çalışması zor biri olduğunu söyleyen Lembeck o günü şöyle anlattı:

Hazırlıksız gelmişti ve kibirliydi. İlk olarak Jennifer ve onun sahnesini çektik. Jennifer yanıma geldi ve dedi ki 'Bana bir iyilik yapıp öpüşme sahnesi sırasında dilini ağzıma sokmamasını söyler misin?' Onu uyardım ancak bir sonraki Courtney ile sahnesinde ayın şey yaşandı. Bu kez onu daha sert bir şekilde uyardım.

Lembeck'in anlattığı sahneler dizide yer almamıştı.

Van Damme'ın konuk oyuncu olduğu bölümde, Cox'un karakteri Monica ve Aniston'ın karakteri Rachel bir film setinde hayranı oldukları oyuncu ile karşılaşıyor ve onun için rekabete giriyordu.





