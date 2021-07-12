Seyahat Frig Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı

Frig Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı

Seyahat

Frig Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Frig Vadisi'nde sıcak hava balon uçuşları başladı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 16:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle Frigya bölgesinin turistlerin ilgisini çekmeye başladığını belirten Tanır, şöyle konuştu:

Turistin beklentisi gittiği yerlerde katılabileceği aktivitelerin olmasıdır. Sıcak hava balon aktivitesi de hem turizm çeşitliliğini artıracak hem de turistin beklentisine cevap verecektir. Balon turizmi, bölgeye gelecek turist sayısını artıracaktır. Bunun yanında ziyaretçiler, bölgenin sunduğu görsel şöleni görme fırsatı yakalayacak.

Tanır, Döğer beldesi Emre Gölü etrafında yapılan uçuşlara herkesi beklediklerini kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Hareketli İtalya'nın en sakin şehri: Lecce
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Güle güle 2020, seni hiç özlemeyeceğiz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nemrut Dağı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı