FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
10 Şubat 2022, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır" açıklaması yapıldı.
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