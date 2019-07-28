Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi.

BAYRAMDAN ÖNCE AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.