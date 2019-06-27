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FSM'deki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler yoğunluğa neden oldu

27 Haziran 2019, Perşembe 12:29
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FSM'deki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu

FSM'deki yoğunluk nedeniyle araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi. Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi.

TRAFİK UZUNÇAYIR'DAN BAŞLIYOR

Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı. (DHA)

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