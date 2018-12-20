toplanıya, Meclis Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve bakanlık yetkilileri katılacak. Araç sahiplerini temsilen ise 5 kişilik bir heyet toplantıya katılacak. Heyetin başkanı olarak ise Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ismi belirlendi.

AĞAOĞLU: BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Toplantıya katılacağı bilgisini doğrulayan Ağaoğlu, "Sorunun bir an önce çözülmesi gerekir. Kesilen cezalar, trafik polislerinin kestiği cezalar değil, idari cezalar bunlar. Umarız en kısa sürede sorunun çözümü sağlanır" dedi. (Hürriyet)