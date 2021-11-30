Fuarda Maxra Govana şov

Maxra Govana, 15. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’na damga vurdu. A Holü’nde yer alan Maxra Govana Bridal standında, yaklaşık 200 gelinlik teşhir edilirken, yerli ve yabancı beş model sunumlarda görev aldı. B Hol’de yer alan Maxra Govana standanda ise birbirinden güzel dokuz model, 500 civarında abiyeyi fuar ziyaretçisi müşterilerin beğenisine sundu.

"FUAR İÇİN EN DOĞRU ZAMAN KASIM AYI"

Kendilerinin de diğer markaların da başarılarının altındaki gerçeğin, fuarın düzenlenme tarihi olduğunu anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayten, fuarın pandeminin ardından ocak olarak planlandığını; mart, nisan, ağustos derken tekstil ihracatçıları olarak kendilerinin de istediği tarihe yani kasım ayına alındığını söyledi. Kasımın fuar için en doğru zaman olduğunu ifade eden Ayten, “Fuarın kasımda yapılmasıyla, ağırlığı İtalya olmak üzere; İspanya, Portekiz ve İngiliz alıcıların yanı sıra İsrail, Filistin, Cezayir ve Tunus’un da aralarında bulunduğu Orta Doğu ülkelerinden de katılım oldu. Dolayısıyla fuar tarihimizin Çin fuarının önünde olması, bizim için büyük bir avantaj sağladı. Müşterilerimiz, Çin’den önce bizim koleksiyonlarımızı görerek siparişlerini verdi” dedi.

"MARKAMIZ GÜVEN SAĞLADI"

“Kendimize yani Maxra Govana’ya dönersek, yıllar önce oluşturduğumuz markamız, özellikle Avrupa’da büyük güven sağladı” diyen Ayten, şöyle devam etti: “Uzun yıllardır abiye olan üretimimizi, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda üç yıl önce Maxra Govana Bridal markasıyla, gelinlik ile çeşitlendirdik. Zaman mevhumu olmadan çalışarak modeller hazırladık ve geçen sene 300 metrekarelik standın 100 metrekaresini tanıtım ve test amaçlı olarak gelinliğe ayırdık. Başarıyı yakalayınca kapasite büyüdü, model sayısı çoğaldı. İZFAŞ yetkililerinden abiye ile gelinliği ayırmamız önerisi gelince, gelinlik üreticileri için ayrılan A Holü’nde Maxra Govano Bridal standımız var oldu ve doğru bir adım atmış olduğumuzun semeresini aldığımız siparişlerle gördük.”

"AVRUPA’DA BUTİKLERDE OLACAK"

Selahattin Ayten, “Bu fuarda beni markam adına mutlu eden, daha önce kendi markasıyla fason üretim yaptığımız bilhassa Avrupalı üreticilerin, kendi markalarının yanı sıra Maxra Govana markasını da buluşturmak istemeleri oldu. 2022’nin ilkbaharıyla birlikte Avrupa’daki çok seçkin butiklerde Maxra Govana markası yer alacak. Bu başarıda emeği geçen beyin takımım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma katkıları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"KOLEKSİYONUMUZ BEĞENİLDİ"

Pandemiden çıkışla birlikte, 2020 yılında verilen numunelerin cevabının da beklentilerini karşılamasıyla üretimlerine hız verdiklerini ifade eden Ayten, “Bu fuar için çok yoğun bir çalışma yaptık ve o oranda da müşteri geldi. Üretimleri olan müşterilerimiz fuarda ziyaretimize geldiklerinde, yeni koleksiyonumuzu beğendi ve biz de diğer katılımcılar da yeterince sipariş aldık. Markamıza yakışır prensip ve disiplinle aldığımız 2021 siparişlerini, 2022 Ocak’ın ilk haftası gibi teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİM GELDİ VE ÜRÜNLERİNİ ARTIRDIYSA BU BAŞARIDIR"

Birçok firma gibi kendilerinin de başarılı olduğuna inandığını belirten Selahattin Ayten, şunları söyledi: “Başarı denince ben şuna bakarım. Ürün alan müşterimden artan oranda sipariş alıyorsam, müşterim üretim kalitemize ve ticari ahlakımıza güvenip ürün sayısını artırıyorsa, ben o zaman kendimi başarılı görürüm.”

Selahattin Ayten, fuara verdiği destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, stantlara standart getirerek katılımcıları hem büyük masraflardan kurtardıkları hem de fuar süresince kendilerini yalnız bırakmadıkları için İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ile ekibine teşekkür etti.

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