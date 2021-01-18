'Fuat Avni' hesabını yöneten Mustafa Koçyiğit'in cezası belli oldu
FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili davada "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
18 Ocak 2021, Pazartesi 17:30 Son Güncelleme:
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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 17 sanık arasında yer alan 'Fuat Avni' adlı hesabın kullanıcıları eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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