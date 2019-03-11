Oktay, Yozgat Konfederasyonu ve Çekerek Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Yozgatlılara hitap etti.

Eyüpsultan'da Yozgatlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını getirdiğini söyledi.

''ROTAMIZ MİLLET, GAYEMİZ HİZMET''

Her zaman "rotamız millet, gayemiz hizmet." dediklerini ifade eden Oktay, "Önceliğimiz de milletimizin gönlünü kazanmak, gönüller fethetmektir. Bu anlayışla 17 yılda ülkemizi her alanda rekorlarla başarılarla tanıştırdık ve kararlılıkla kalkınma yolunda durmadan ilerliyoruz. Biz bu millete hak ettiği hizmeti en iyi şekilde vermenin önemine inanıyoruz." diye konuştu.

Fuat Oktay, Türkiye'yi geçen 17 yılda üç-dört kat büyüttüklerini belirterek, kişi başına düşen milli gelirde de büyük bir artış yaşandığını anımsattı.

Belirledikleri hedeflere ulaşmak için hiçbir engel tanımadıklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"İçeriden veya dışarıdan her kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın bizi o hedefimizden geri döndüremez. Dolayısıyla kişi başına düşen 10 bin dolar milli gelir de bizim için yeterli değildir. Biz, yeni hedefler koyarız. Yılmadan, yorulmadan, sabırla ve inatla o hedeflere ulaşırız. İnşallah 20-25 bin dolar kişi başı milli geliri göreceğimiz günler de gelecektir. Bunun için 31 Mart önemlidir. Cumhur İttifakı'yla geliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde geliyoruz. Mezara kadar da öyle gideceğiz Allah kısmet ederse. Amacımız 2023'te Türkiye'yi daha büyütmek, geliştirmek ve gelişmiş ülkeleri arasına sokmaktır."

Oktay, demokrasiye, kalkınmaya ve ekonomiye, milletin desteği ile sahip çıktıklarına vurgu yaparak, bu doğrultuda ufka doğru yürüdüklerini kaydetti.

''TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul ve Eyüpsultan'ın 25 yıl önceki halini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bambaşka bir İstanbul, bambaşka bir Eyüpsultan var değil mi? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul'da yaptığımız hizmetler neticesinde artık 25 yıl öncesinin İstanbul'u yok. Erdoğan belediyeciliği ile ihya olmuş bambaşka bir İstanbul ve Eyüpsultan var. Nedir Erdoğan belediyeciliği? Sadece yollar ve köprüler yapmak veya dağ gibi toplanmış çöpleri temizlemekten, susuzluktan kırılan İstanbul'u suya kavuşturmaktan ibaret değildir. Gönülden gelen bir hizmettir. O gönlüyle sizler arasında köprü kurdu."

Yeni dönemde şehirlerin daha da güzel olacağını dile getiren Oktay, bu amaçla durmaksızın çalıştıklarını anlattı. Yozgatlılara birlik ve beraberlik çağrısı yapan Oktay, bu birlik ve beraberliğinin önemine işaret etti.

Oktay, Yozgat'ın ilerlemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu aktararak, çalışmalarına başlanan projelerden bahsetti.

Yozgat'ta yerelden kalkınma hamlesini başlattıklarını anımsatan Oktay, kentte sanayi ve ticaretin daha da gelişeceğini söyledi.

Fuat Oktay, memleket işinin gönül işi olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aşkla çalışıyor, yorulmuyor, yılmıyoruz. Bunu liderimizden, Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Yılmadan, usanmadan, bıkmadan dimdik durarak sadece Türkiye'de değil, dünyaya meydan okuyan bir millet. Biz bir yandan ülkemizin 81 vilayetini hizmetlerle yatırımlarla donatırken, diğer yandan da istiklalimize ve istikbalimize yönelen terör tehdidiyle mücadele ediyoruz. Dedik ki, 'FETÖ'nün de PKK'nın da inlerine gireceğiz.' Ne oldu? Girdik mi? FETÖ'nün de inine girdik, PKK'nın da inine girdik. Yurt içinde veya dışında bize tehdit nereden gelirse gelsin, teröristlerin bulundukları yerde inlerine gireceğiz. Bulundukları yerde yakalayacağız, gerekirse yakalarından tutup Türkiye'ye getireceğiz."

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırların güvenliği ve milletin bekası için çalışacaklarına vurgu yapan Oktay, teröristlere göz açtırmayacaklarını söyledi.

''HER ŞEY SİZİN ÖZÜNÜZDE OLDU''

Yozgatlıların Türkiye'nin son 17 yıldır siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yazdığı destanlarda pay sahibi olduğunu belirten Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de sizleri 31 Mart'ta bir kez daha istikbalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Cumhur İttifakı'nı biz başkaları gibi gizli odalarda, gizli platformlarda, kenarda köşede, milletten kaçarak yapmadık. Her şey sizin önünüzde oldu. Sadece ve sadece ortak paydamız ülkemiz ve milletimiz oldu. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelip başka hiçbir şeyi düşünmediler. Hiçbir çıkar ilişkisine girmeden ülkenin geleceğiyle alakalı verdikleri karardır. İnşallah mezara kadar da devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında İstanbul'a kazandırılan mega projeleri anlatarak, yapımı devam edenler hakkında da bilgi verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çok önemli bir marka ve değer olduğuna işaret eden Oktay, Yıldırım'ın çalışkanlığı, dürüstlüğü ve gayretiyle milletin gönülden taht kurduğunu anlattı.

AA-DHA