Fuat Oktay: Diyanet İşleri tüm önlemleri almalıdır

Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi’nde yaptığı konuşmada, kongre münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarıyla bir arada olmaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbi selam ve sevgilerini ileten Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi, uygulamada yöntem birliğinin sağlanması ve başkanlık mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi için ülkenin her köşesinde görev yapan müftülerle yapılan bu tür buluşmaların son derece önemli olduğunu söyledi. Oktay, farklı temalarla 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ilçe müftüleri kongrelerinin bu yıl "Değişen Dünyada, Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" temasıyla gerçekleştirilmesini anlamlı bulduğunu ifade etti.

"BATI'DA YÜKSELEN İSLAM KARŞITLIĞI VE IRKÇILIK SÖYLEMLERİ BULUNMAKTADIR"

Dini, ahlaki ve kültürel değerlerin korunarak ve geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının Diyanet İşleri Başkanlığının ana gündem maddelerinden bir tanesi olmasının geleceğe yönelik umutları artırdığına dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle öz değerlerimizi korumak zorlaşmakta ve kritik bir hal almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada 90’lı yıllardan bu yana, tüm ülkeleri etkisi altına alan paradigma değişimleri yaşanmaktadır. Bunların arasında ne yazık ki Batı’da yükselen İslam karşıtlığı ve ırkçılık söylemleri bulunmaktadır. Yükselen İslamofobi trendi ve değerlerimizin kaybolma tehlikesi karşısında başta müftülerimiz olmak üzere din görevlilerimizin tümüne önemli görevler düşmektedir. Değerlerimizin korunması için özellikle çocuk ve gençlerimize yönelik çalışmalar yapmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Çocukluk ve gençlik, insanın karakterinin oluştuğu en önemli devre. Gençliğimiz için yapacağımız çalışmalar değerlerimizin aktarımını sağlayacak ve toplumumuzu geleceğe hazırlayacaktır. Rabbimizin gencin fıtratında var ettiği duyguların doğru bir rehberlikle yönetilmesi, değerlerimizin gelecek nesillere aktarımı açısından önemlidir.

Gençlerimizin kimlik ve kişilikleri, dini, ahlaki ve kültürel değerlerimizle yoğrularak şekillenmeli, nesillerimiz, değerlerimizi tahrip edecek her türlü etmenden din görevlilerimiz vesilesiyle korunmalıdır." Oktay, zararlı alışkanlıklar ve tehlikeli akımlara karşı gençlerde bilinç ve farkındalık oluşturmanın Diyanet İşleri Başkanlığının en temel önceliklerinden birisi olması gerektiğini dile getirdi.

"GENÇLERE REHBERLİK"

"Gençlerimize sahip çıkmazsak, istikbalimizi karartmayı hedefleyenler onları tuzaklarına çekecektir." diyen Oktay, "Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan bırakmamaktır. Gençlerimize rehberlik eder, örnek olursak, iyi örneklerin yolunu açarsak, bu ülkenin gençleri Kandil’den, Pensilvanya’dan emir alan şer odaklarının ve geleneğimize uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına düşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, bu bağlamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nda ana tema olarak "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunun belirlenmesinin önemli bir etki oluşturduğunu söyleyerek, "Gençliğe Değer" projesinin tüm il ve ilçelerde harekete geçirilmesinin takdire şayan olduğunu aktardı.

Müftülere seslen Oktay, şunları kaydetti: "Sizlerden beklentimiz, gençliğe yönelik çalışmalara, gönüllülük esasını dahil ederek projeleri sürdürülebilir kılmanızdır. Gençliğin heyecanı ve enerjisiyle İslam’ın hakikatleri buluşursa dünya ne kadar güzelleşir bir düşünün. Müftülüklerce lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendiğini ve yarışmalarla genç kitlelere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşıldığını biliyor ve takip ediyorum. Başkanlığın gençlik çalışmalarının programlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, müftülükler bünyesindeki gençlik koordinatörleri daha aktif olarak kullanılabilir. Üniversite öğrencisi gençlerimize yönelik özel çalışmalar yapmalı, var olan yurt çalışmalarını yaygınlaştırmalıyız. Gençlerimize doğrudan temas eden programların yanı sıra sizleri, genç hafızlar programı, gençlik kampları gibi programları ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarınızı hem nitelik hem nicelik anlamında zenginleştirmeye davet ediyorum. Gençlerin yanı sıra hanımlarımız konusunda da son derece hassas olmalısınız. Dinimizin ve medeniyetimizin kadına bakışının, daima kadınların saygınlığını ve haklarını korumak üzerine olduğunu hatırlayarak görevlerinizde kadının onurunu ve toplumsal konumunu hedef alan tüm ayrımcı tutum ve tavırlardan uzak duracağınıza inanıyorum. Unutmamalıyız ki cennet anaların ayakları altındadır."

Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır."

Kaynak: AA