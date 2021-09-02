Fuat Oktay: Hedefimiz büyük verinin kullanımını yaygınlaştırmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 3'üncü toplantısına başkanlık etti. Çeşitli bakanlıklardan bakan yardımcılarının yanı sıra kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Oktay, pandemiye rağmen tüm fırsatları değerlendirerek Türk ekonomisinin çarklarını hiç durdurmadan döndürdüklerini belirterek, "Bu sayede 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik bir büyüme yakalayarak OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi haline geldik. Bundan sonra da, coğrafi verilerden elde edeceğimiz kazanımlar, ekonomik kalkınmamızı sağlam temellere oturtmakta önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'2 MİLYARLIK TASARRUF SAĞLANDI'

Coğrafi bilgi sistemleri alanında son 5 yılda 60'a yakın projenin hayata geçirildiğini söyleyen Oktay, "Coğrafi veriler içinde önemli bir yeri olan araçlarımızın konum verileriyle hazırlanan dijital harita uygulamaları sayesinde trafik yönetiminde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de yılda 2 milyarlık bir tasarruf sağlanmıştır. Sanayi bölgelerimizde doluluk boşluk durumlarından ihtiyaç analizlerine kadar birçok bilgiyi coğrafi bilgilerden sağlamaya başladık. Büyük verinin kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve vatandaşlarımız tarafından rahatça kullanılabilmesi için 'herkesin indirip kullanabileceği açık coğrafi veri' oranı yüzde 85 düzeyine ulaşmıştır. Sosyal, ekonomik, çevresel sorunların çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme süreçlerinde coğrafi verilerin kurumlar arası paylaşımı artmış; paylaşılan veri katmanı veya veri seti sayısı 348'den 538'e yükseltilerek paylaşımda yüzde 55 artış sağlanmıştır" diye konuştu.

'VERİLERİN KİMİNLE PAYLAŞILDIĞINA ÖNEM VERİYORUZ'

Kurumlar arası bilgi alışverişi sorunun çözüme ulaştığını söyleyen Oktay, "Coğrafi verinin üretilmesi, paylaşılması, güncelliğinin ve güvenliğinin garanti altına alınması konularında kurumların sorumlulukları netleştirilmiştir. Aynı zamanda 'atlas.gov.tr' coğrafi veri arama platformuna 260 bin verinin künyesi aktarılmıştır. Ülkemize ait Tarım, Orman, Emlak, Doğal Koruma Alanları gibi tüm mekansal hazinemizi içeren coğrafi bilgilerin tek bir noktadan paylaşımı sağlayarak turizmden sanayiye, enerjiden yerel yönetim hizmetlerine hem kamunun hem de özel sektörün verimliliğini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Altını çizerek vurgulamak isterim ki, çoğu zaman bizlere ait konumsal bilgileri de içeren coğrafi veri ve bilginin toplanma ve saklanma şekline, kiminle ne şekilde paylaşıldığının denetlenmesine, azami önem vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ BÜYÜK VERİNİN ANALİZİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son 3 ay içerisinde 5 firmaya coğrafi veri üretimi ve paylaşımı için izin ve lisans verildiğini belirterek, "Böylece ülkemizde evlerimizin de içinde yer aldığı sokak görüntüsü de dahil sahada ve arazide yapılan veri toplama faaliyetlerine yönelik tüm çalışmaların kayıt altına alınması ve konum verisi paylaşım güvenliğine ilişkin alt yapı oluşturulmuştur. Araçlarımızdan ve cep telefonlarımızdan temin edilen konuma dayalı sensör verileri dahil Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan izin veya lisans almadan dijital harita üzerinde veri üreten, sunan veya paylaşanlar artık cezai yaptırıma tabiidir. Bu aşamadan sonra hedefimiz büyük verinin analizi ve karar destek sistemleri ile karar alıcı mekanizmaların daha etkin ve verimli hale getirilmesidir. Kamu hizmetlerini daha iyi sunabilmek için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve karar alıcıların bu sistemleri daha yoğun kullanımını yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Böylece coğrafi veri analizleri sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, afet yönetimi, emlak yönetimi, tarım bilgi sistemi ve sağlık bilgi sistemi gibi farklı sektörlerdeki uygulamalar daha da zenginleştirilecektir" dedi.

Oktay, gündemlerinde yer alan planlamalarla ilgili de şunları söyledi:

"Gündemimizde; Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile Dijital Türkiye Platformu'nun yani e-Devlet'in entegre edilmesi, kurumlar arası coğrafi veri paylaşımının belediyelerimizi de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, yine yerel yönetimlerimizin ürettiği coğrafi verilerin akıllı şehir uygulamalarını da kapsayacak şekilde detaylandırılarak güncellenmesi, geleceğin otonom ulaşım yöntemleri altyapısının bugünden oluşturulması ve bunun için gerekli verinin üretilmesi, yerli ve milli navigasyon altyapısı için projeler geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda süratle müdahale için veri paylaşımının etkinleştirilmesi bulunmaktadır."

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)