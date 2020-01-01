Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nın konuğu oluyor. Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.

Ekonomide 2019'da dengelenme ve disiplinin sağlandı, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçilecek.

(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız. Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.

Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.

F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?"