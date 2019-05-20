Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geldi