Gündem Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

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Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, ''Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz" dedi.

20 Mart 2021, Cumartesi 09:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz." ifadelerini kullandı. 

Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."

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