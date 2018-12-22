Fuhuş için trans bireye onu vermiş!

Fuhuş için trans bireye onu vermiş! Antalya'da, üniversite öğrencisi İlknur Ö.'den gasp ettiği cep telefonunu, fuhuş yapma karşılığında bir trans bireye veren G.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Polis, cep telefonunu alarak, üniversiteli genç kıza teslim etti.