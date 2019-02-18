Fuhuş operasyonu: Bal Tuzağı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nce Eskişehir genelinde meydana gelen ’fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ olayları ile ilgili olarak haklarında yakalama kararı alınan 26 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"BAL TUZAĞI 4"

15 Şubat günü saat 07.00 sıralarında İstanbul, Ankara, Yozgat, Bilecik ve Erzincan’da eş zamanlı olarak yapılan ’Bal Tuzağı 4’ adlı operasyonda, 23 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.



