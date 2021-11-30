Türkiye Fuhuş operasyonuna şok baskın! Biri 86 diğeri 42 yaşında...

Fuhuş operasyonuna şok baskın! Biri 86 diğeri 42 yaşında...

Türkiye

Fuhuş operasyonuna şok baskın! Biri 86 diğeri 42 yaşında...

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, fuhşa aracılık etme ve fuhuş için yer temin etme suçlamasıyla biri 86 diğeri 42 yaşında olan 2 şahıs ve fuhuş yapan 1 kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

30 Kasım 2021, Salı 21:09 Son Güncelleme:
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde iki şahsın fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temin ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, söz konusu adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.K. (86) ve A.K.(42) adlı şahısları, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temin ettikleri gerekçesi ile Adıyaman nüfusuna kayıtlı H.T. (54) adlı kadını da fuhuş yapmak suçlaması ile gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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