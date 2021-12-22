Türkiye Fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Türkiye

Fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü yabancı uyruklu, 6'sı kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 19:00 Son Güncelleme:
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki masaj salonu ve apart otellerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 aylık teknik takip sonrası dün sabah saatlerinde 27 ekip ve 95 personelle 15'i Kuşadası, 1'i ise Selçuk'ta olmak üzere 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda, fuhuş yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 3'ü yabancı uyruklu, 6 kadının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir odanın içerisinde kurulan serada 3 ayrı saksı içinde yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi. Masaj salonlarında çalışan 12 kişi de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin masaj salonlarının sosyal medya ve WhatsApp hatlarında iletişime geçtiği 610 müşterinin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)

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