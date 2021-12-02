Türkiye Fuhuş operasyonunda tutuklama kararı

Fuhuş operasyonunda tutuklama kararı

Türkiye

Fuhuş operasyonunda tutuklama kararı

Bursa ve İstanbul'da şafak vakti 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Aralık 2021, Perşembe 22:56 Son Güncelleme:
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi.

Şafak operasyonunda gözaltına alınan ve fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 11 kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edildi. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA (İHA)

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